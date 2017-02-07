陸男吻破女友耳膜 醫生：親吻別對耳朵

大陸一對情侶在親吻過程中，男生不斷朝女友的耳朵吹氣，吹破女友耳膜。醫生表示，耳道是比較密閉的空間，建議情侶親吻時，最好還是不要對著耳朵。

安徽衛視報導，武漢普仁醫院耳鼻喉科3日上午來了一對年輕情侶，一名20多歲的女子向醫生表示耳朵疼痛，耳鳴了一個晚上。醫生檢查發現，女子耳膜有個小傷口、周圍出血。澎湃新聞今天轉引這則新聞並上傳影音。

醫生詢問原因，女子因為害羞，講話吞吞吐吐，醫生診斷認為是外傷，便問她「是不是被打了？」女子急忙否認，並不好意思地說，「是吹的」。醫生向安徽衛視表示，「後來我大概就意會到這個意思，是被親破的」。

報導說，耳膜被親破的案例，武漢普仁醫院還是第一次遇到。醫生說，耳道還是比較密閉的空間，建議親吻的時候還是不要對著耳朵孔。醫生表示，一般耳膜有小傷口是可以自行癒合的，並注意不能進水、不能感染，也不要掏耳朵。

這則新聞也在大陸新浪微博流傳，有網民表示，「幫忙吸個耳屎的也被嚇死了」，也有人說，「接吻有風險啊」。1060207

(中央社)