嘉大誠實商店 所得捐校方清寒專戶
嘉義大學學生事務處去年募集師生家中8成新的物品，開設誠實商店，顧客可自由進出尋寶購物、付費，販賣所得全數捐入嘉大清寒獎助學金專戶，嘉惠更多學生安心求學。
嘉大學務長陳明聰今天指出，學校開設誠實商店，商店於入口處設置「愛心鏡」，顧客進門就看到自己最大的優點「有愛心」，拿商品、付錢，走出商店時，還有一面「誠實鏡」，照到自己誠實的容貌。
誠實商店內物品琳瑯滿目，涵蓋生活用品、工藝品、文具、電器、書籍及手提或背包等，售價大多低於市價2成，絕對物超所值，陸續吸引師生進來尋寶，讓別人捐出的「舊愛」成為自己「新歡」。
陳明聰表示，誠實商店物品由全校師生無償提供並訂價，物品賣出所得全數捐入嘉大清寒獎助學金專戶，希望可以嘉惠更多學生。
嘉大指出，誠實商店開幕至今，陸續募集愛心物品近400件，每天透過學生志工清點當日所得及誠實度，1個多月來賣出186件，誠實度百分百，還多出捐贈的愛心現金及發票，目前收入金額約新台幣5000多元。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。