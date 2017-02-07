嘉大誠實商店 所得捐校方清寒專戶

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嘉義大學學生事務處去年募集師生家中8成新的物品，開設誠實商店，顧客可自由進出尋寶購物、付費，販賣所得全數捐入嘉大清寒獎助學金專戶，嘉惠更多學生安心求學。（嘉義大學提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月7日

嘉義大學學生事務處去年募集師生家中8成新的物品，開設誠實商店，顧客可自由進出尋寶購物、付費，販賣所得全數捐入嘉大清寒獎助學金專戶，嘉惠更多學生安心求學。

嘉大學務長陳明聰今天指出，學校開設誠實商店，商店於入口處設置「愛心鏡」，顧客進門就看到自己最大的優點「有愛心」，拿商品、付錢，走出商店時，還有一面「誠實鏡」，照到自己誠實的容貌。

誠實商店內物品琳瑯滿目，涵蓋生活用品、工藝品、文具、電器、書籍及手提或背包等，售價大多低於市價2成，絕對物超所值，陸續吸引師生進來尋寶，讓別人捐出的「舊愛」成為自己「新歡」。

陳明聰表示，誠實商店物品由全校師生無償提供並訂價，物品賣出所得全數捐入嘉大清寒獎助學金專戶，希望可以嘉惠更多學生。

嘉大指出，誠實商店開幕至今，陸續募集愛心物品近400件，每天透過學生志工清點當日所得及誠實度，1個多月來賣出186件，誠實度百分百，還多出捐贈的愛心現金及發票，目前收入金額約新台幣5000多元。1060207

(中央社)