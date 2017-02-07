玉里大橋橫跨兩板塊 盼成情人景點

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花蓮縣玉里鎮玉里大橋橫跨歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊，因二大板塊不斷地「親吻」推擠，玉里大橋持續微幅變形，玉里鎮公所以「定情大橋」行銷，希望成為情人節朝聖景點。

玉里鎮長龔文俊表示，台灣位於「歐亞大陸板塊」與「菲律賓海板塊」交疊處，大約600萬年前兩大板塊碰撞、擠壓出「古台灣島」，地殼變動衍生的特色景點，不僅凸顯玉里鎮的地理環境特色，也讓玉里成為見證亙古綿長愛情的浪漫小鎮。

因此，於2月11日推出「邂逅600萬年、吻在玉里─西洋情人節活動」，邀請戀人們到此一遊，見證「600萬年的海誓山盟」。

活動包括乘坐台鐵列車「愛情專車」包廂、邀請民眾到象徵情侶親吻的兩板塊擠壓處拍照打卡、還可準備愛情鎖掛在「情人鎖專區」，當天鎮上的行動郵車展示處可寄出專屬郵戳明信片傳達情意。

另外，主辦單位安排情歌音樂會，當天下午4時30分在璞石文創園區舉行，由客家妹-陳明珠主持，歌手魏如昀、許仁杰及雷御廷演出。1060207

(中央社)