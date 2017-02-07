廣西官員請吃穿山甲？陸官方：無此人員

中國大陸廣西投資促進局今天對引起大陸網民關注的「廣西官員請吃穿山甲」事件作出回應，表示經仔細辨認，微博中所配圖片、合影照片中的用餐人員沒有該局任何領導或工作人員。

中新社今天報導，帳號為@Ah_cal的網民於2015年7月15日發微博稱，自己在廣西考察期間，在當地「李局長」、「黃書記」的邀請下，到他們的辦公室吃了煮穿山甲，並配發相關圖片。這則微博近日被大量轉發。

對此，廣西投促局表示，該局自2004年成立以來，到2015年7月15日前沒有李姓或黃姓領導成員，現任局中共黨組書記黃文標於2015年7月6日至7月17日在新加坡培訓，2015年7月21日被任命，8月10日到該局報到任職。

此外，香港星島日報今天報導，這名上傳食用穿山甲照片的網民本名為李加和，是香港鐘錶富商之子。目前已註銷了微博帳號。1060207

(中央社)