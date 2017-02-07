台塑越南河靜廠砸9000萬美元蓋宿舍

我要評比

越南台塑河靜鋼廠向當地政府申請興建員工宿舍提案的投資許可，並獲得同意，至今提案已經施工了好幾個月，投資總額為9000萬美元。

越南「民智報」新聞網站今天引述河靜省經濟區管理處官員報導，當地政府早前同意核發台塑在奇英市（Ky Anh）興建員工宿舍提案的投資許可，以利公司以恰當的租費提供員工住宿，讓他們安居樂業，長期服務。

報導說，這項提案興建面積共19公頃，包括向低收入人員提供的公寓以及供高收入人員的聯排別墅與住宅等，另有幼兒園、購物中心和公園等基礎設施。

報導說，這項提案完工後，台塑在第1階段將把公寓以低廉價格租給員工，員工收入穩定後，公司將以優惠租費提供員工長期租賃。

據報導，台塑於2015年向當地政府提出這項投資提案申請，早前獲得批准同意，至今土地整備工作已經基本完成，提案施工了好幾個月，但未提及竣工時間。1060207

(中央社)