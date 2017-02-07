陸飲品王老吉變老凡臣？又是山寨惹的禍

大陸知名飲品「王老吉」涼茶傳出遭人仿冒。河南一名男子過年時收到親戚送來的「王老吉」涼茶，但飲用後發現味道非常差，撕開罐上塑膠包裝發現，罐身字樣竟是從未聽聞的「老凡臣」。

大河網引述事主楊姓男子表示，這批「山寨涼茶」是親戚從河南省鄧州市羅莊鎮一間商店買來的，自己收到飲品後，把飲品拿給孩子飲用，但孩子一喝就說「什麼味道啊，難喝死了！」

他拿過飲品，發現包裝紙一撕開，罐身竟是同樣用紅底黃字寫成的「老凡臣」字樣。他的太太也喝了一口，並表示喝完後有反胃的感覺。

楊先生的親戚得知事件後感到很尷尬，於是向販售這款飲品的商店投訴並要求賠償。

店家則表示，不知道飲品「裡外不一」，並拆開幾箱「王老吉」檢查，都沒有「老凡臣」字樣，但承諾會調查貨源。1060207

(中央社)