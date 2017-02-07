反撲年金改革 沈富雄：試委要識相一點
前立委沈富雄今天談年金改革議題，他說，考試委員真的要識相一點，「他們是當事人，是奪財之恨的受害人」，但是，反對改革的人舉的理由非常不堪，最後贏不了。
沈富雄今天接受廣播專訪談年金改革，他說，他要向副總統陳建仁公開喊話，陳副總統若有機會應該去跟總統蔡英文講，「沈富雄講的不是沒有道理，他（沈富雄）不是要惹事的，有考慮到政府的立場」。
對於年金改革，沈富雄認為，「縮小打擊面，做到你（民進黨政府）想要做的那一塊，我覺得，你是有票的」。
被問到，多位考試委員有反撲動作。沈富雄說，「不值得一提，考試委員真的要識相一點，他們是當事人，是奪財之恨的受害人」，但是，「反對改革的人舉的理由非常不堪，最後贏不了」。
另外，總統蔡英文日前參加台商春節聯誼活動，有台商轉述，蔡總統提到，下半年是做「新政策」宣示的好時機。
沈富雄說，他個人不太相信這一任的民進黨總統，或未來民進黨籍的總統，能夠講出任何論述讓北京滿意，這是一個非常困難的題目。
沈富雄表示，電視台甚至可以懸賞，能想出來的人給100萬元，但他覺得大家都想不出來，太不容易了，因為排拒公開承認一中原則，是民進黨的命根，如果隨便退讓，票大概跑掉一大半。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。