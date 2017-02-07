反撲年金改革 沈富雄：試委要識相一點

前立委沈富雄今天談年金改革議題，他說，考試委員真的要識相一點，「他們是當事人，是奪財之恨的受害人」，但是，反對改革的人舉的理由非常不堪，最後贏不了。

沈富雄今天接受廣播專訪談年金改革，他說，他要向副總統陳建仁公開喊話，陳副總統若有機會應該去跟總統蔡英文講，「沈富雄講的不是沒有道理，他（沈富雄）不是要惹事的，有考慮到政府的立場」。

對於年金改革，沈富雄認為，「縮小打擊面，做到你（民進黨政府）想要做的那一塊，我覺得，你是有票的」。

被問到，多位考試委員有反撲動作。沈富雄說，「不值得一提，考試委員真的要識相一點，他們是當事人，是奪財之恨的受害人」，但是，「反對改革的人舉的理由非常不堪，最後贏不了」。

另外，總統蔡英文日前參加台商春節聯誼活動，有台商轉述，蔡總統提到，下半年是做「新政策」宣示的好時機。

沈富雄說，他個人不太相信這一任的民進黨總統，或未來民進黨籍的總統，能夠講出任何論述讓北京滿意，這是一個非常困難的題目。

沈富雄表示，電視台甚至可以懸賞，能想出來的人給100萬元，但他覺得大家都想不出來，太不容易了，因為排拒公開承認一中原則，是民進黨的命根，如果隨便退讓，票大概跑掉一大半。1060207

(中央社)