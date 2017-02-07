好聽到掉淚！趙雷打敗林憶蓮 靠《成都》一夜紅了
大陸民謠歌手趙雷2003年開始駐唱人生，作品多以生活為主，真摯歌詞和獨特唱腔，打動不少人，不過卻一直歌紅人不紅，直到最近他上《歌手2017》踢館，才真正嚐到走紅的滋味。
趙雷在民謠樂迷眼中，是「趙雷不红，天理難容」的崇高地位，不過不愛炒作的他，專心唱自己想唱的歌，他的歌曲貼近生活，直接呈現真誠感情，不造作又寫實，加上他那滄桑沙啞的嗓音，受到不少業界人士推崇，連高圓圓都是他的歌迷，但始終沒有大紅。
他也曾站上《快樂男聲》、《中國好聲音》舞台，但似乎歌紅了，人卻沒有大火，最近他上《歌手2017》踢館，本來民歌在比賽就是比較吃虧，因此大家都拿他和上季踢館歌手李榮浩比，認為他應該也是會早早出局，不過他一開口，就讓全場驚艷不已。
趙雷用自己原創歌曲《成都》，唱出曾在這座城市打拼的人的感情，不用什麼高超技巧，卻擄獲現場所有的心，一舉拿下當天比賽第二名，打敗林憶蓮、張杰、獅子合唱團等，讓小眾歌曲得到認可，他也一夜爆紅，在微信討論度居高不下，不過他依舊低調說「開心做音樂就好。」
(中時電子報)
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