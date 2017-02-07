美韓外長正式通話 確認「薩德」如期部署

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南韓外交部今日指出，外交部長官尹炳世上午同美國新任國務卿提勒森通電話，雙方重申如期部署「薩德」，並商定將同盟關係提升至最高水平，以有效應對北韓和朝核問題。

這是提勒森就任美國國務卿後美韓外長首次正式進行溝通，通話在7日上午7時50分進行，過程約25分鐘。

韓聯社7日報導，韓美雙方一致認為在半島部署「薩德」反導系統只是為應對朝鮮威脅的自衛防禦措施，重申將在不損害其他國家利益的前提下如期部署「薩德」。

韓國外交部指出，雙方認為中國為讓北韓選擇無核化發揮積極作用尤為重要，並商定為了鼓勵中方嚴格執行安理會決議等進行多方面努力。

(旺報)