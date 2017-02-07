林佳龍：完整政績要8年才能實現

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台中市長林佳龍：完整政績要八年能實現。這一席話被視為展現拚連任的決心。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天面對媒體詢問是否参選連任時表示，完整政績，要8年才能實現，但他強調，現在把事情做好最重要。

林佳龍今天中午也與蔡總統晤面近一小時，表達捷運延長到彰化、南投的計畫，以及清泉崗機場、河川整治等五福臨門計畫。

林佳龍表示，蔡總統對台中市的建設都很支持。

(中時)