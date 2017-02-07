男子喝5小時醉茫摔傷 友人又吻又安撫

高雄市陳姓男子今天清晨喝醉酒，踩空從KTV2樓摔下，頭破血流，送醫幸無大礙。（呂素麗翻攝）

高雄市陳姓男子今天清晨喝醉酒，踩空從KTV 2樓摔下，頭破血流，警方前往救護送醫。（呂素麗翻攝）

高雄市1名35歲陳姓男子，今天凌晨和朋友連續喝酒約5小時，醉茫茫要返家時，下樓梯時踩空從KTV 2樓摔到樓梯間，渾身酒味且滿臉是血；旁邊1名女性友人不捨，又吻又安撫，救護人員看了滿臉無奈。男子送醫縫合後幸無大礙，由母親帶回。

三民二分局民族派出所今天清晨5點16分許接獲報案，稱轄內KTV有意外發生，警方到場時發現陳姓男子倒臥於1樓與2樓之間的樓梯間，頭破血流，酒氣衝天，周遭3名女友人也醉了，在旁顯得相當著急；警方詢問他們喝多久了？女子說「你去問櫃檯嘛！」問名字也不說，同樣醉茫茫。

店家人員表示，陳姓男子是自行走出包廂後步伐踉蹌，在走下樓梯時不慎摔傷。

警方了解，陳男家住三民區，昨晚12點多與10多名友人先相約至三民區河東路KTV喝酒，到今天凌晨2點，陳男等人仍覺得未盡興，再至三民區九如一路的柯公館KTV續攤，至清晨5點多，陳男與3名女子先行離去，疑似不勝酒力而摔落樓梯間，造成頭部與前額流血受傷。

警方接獲報案後，趕緊聯繫救護車將男子送醫並通知家屬到院，陳男就醫後已無大礙並與母親一同返家休息。

救護過程，1名跟著陳男的女子，對著滿臉是血的陳男又是吻又是輕拍安撫，陳男則不時口出惡言，警方考量陳男等人都醉了，除協助送醫，其他就不計較了，也未成案。

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(中時)