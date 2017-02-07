想維持身心健康 快遠離有毒老闆

要想保持身心都能健康，快快離開垃圾老闆。 (達志影像/shutterstock提供)

現代人忙碌，許多人一天花在工作的時間可能就超過1/3，占比這麼重的情況下，如果還需要面對惡劣的職場環境或糟糕的老闆，那可就真的太悲哀了，甚至還可能會影響身心健康。

蓋洛普曾經有調查指出，50%的員工離職是為了要逃離老闆，英國曼徹斯特大學更有研究指出，惱人的老闆會增加員工罹患憂鬱症的風險，甚至會間接促成員工間彼此的職場霸凌。

而細分壞老闆的種類，又分為兩種，分別為「心理陰暗型」與「能力不足型」，參與研究的斯潘(Seth Spain)博士就表示，「心理陰暗型」的老闆成天只想著怎麼搞破壞，平時上班最大的樂趣就在辱罵員工、騷擾員工。

相比之下，「能力不足型」的老闆，危害雖然相對較小，但若隨時都緊盯員工一舉一動，其毒性其實也是致命等級。因為研究也指出，如果老闆在一旁盯得太緊、並不停要求員工做這做那的，反而會增加員工死亡的風險。

(中時電子報)