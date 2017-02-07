嫌犯闖士林民宅砍人 被害人拒透露原因
(中央社記者朱則瑋台北7日電)台北市警局士林分局今天凌晨獲報，在永平街有多名嫌犯闖入民宅內砍人，造成2人受傷，但被害人拒透露可能原因，警方正全力追捕嫌犯到案。
士林分局調查，今天凌晨12時53分一間民宅遭人闖入，屋內的王姓及郭姓被害人被砍傷，警方到場時嫌犯已皆逃逸，所幸傷者無生命危險，送往陽明醫院治療。
據現場被害人指述，嫌犯約20餘人，其中約有10人衝入屋內毆打王姓及郭姓被害人後即迅速逃離，其餘在場3男6女僅受驚嚇並未遭毆打受傷。
警方成立專案小組積極偵辦，並訪談被害人，了解遭毆打行兇原因，但他們均拒絕透露；經調閱案發地點周邊監視器，確認嫌犯約20餘人，分乘10多部機車，從蘆洲沿重陽橋進入士林地區，至案發地點後，約10人進入屋內毆打被害人，1分鐘後即迅速往北投方向逃竄。
警方正清查嫌犯騎乘車輛，目前已掌握部分車牌號碼，另有多部機車遮掩車牌躲避查緝，除持續擴大調閱監視器外，並循線以車追人，盡快把人逮捕到案，以釐清相關案情。1060207
(中央社)
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