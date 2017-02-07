余政憲場場到 高苑工商往四強邁進

高苑工商董事長余政憲（左）每場比賽都到場加油，全心支持。（葉士弘攝）

上屆殺進4強的高苑工商，本屆期待能再闖台北小巨蛋，今遭遇東泰高中，由洪楷傑31分領軍，全隊轟進15個三分球，讓對手無招架之力，終以101比80在8強賽打下3連勝。高苑雖是唯一南部球隊，但球員打來火力全開，關鍵就是完整的後勤支援，尤其高苑工商董事長余政憲每場比賽必到場加油，更是最直接的支持。

高苑工商上屆由校方提供經費，繳出4強佳績，本屆期望再創高峰，獲得余政憲大力支持，尤其是經費提供，本次北上參加8強賽，全隊住在新莊體育館附近的馥華大觀商旅，住宿環境更佳，余政憲更動用人脈，找來友人贊助飲食，讓球員吃得好、住得好。

除了民生問題，高苑男籃在高雄有合作的高雄醫學院醫生與義大醫院中醫師，也是余政憲一聲令下，本次8強賽隨隊北上支援，不但提供球員最直接的守護，甚至還能針對球員需求，提供補品讓球員恢復疲勞，是高苑球員除了狠操體能外，滿場飛奔的最大關鍵。

「每每球員有所鬆懈，我都會用這些支持來激勵球員，他們不是為自己打，更是為了這些支持的長輩奮戰。」高苑教練廖楚翔強調，董事長余政憲的全心支持，讓孩子們專注比賽，無後顧之憂，儘管壓力難免，但球員更多的是贏球動力。

本屆以隨隊教師身分帶隊的田本玉，今年邁入執教高中籃球的第22年，儘管高強度比賽對她身體負擔極大，但她卻樂於享受壓力，展現熱愛籃球的決心，尤其余政憲全力相挺，更讓她盡心盡力，她說：「董事長很愛體育，讓我願意為他賣命，更希望透過高苑，搭配三民家商等在地學校，一起帶動高雄籃球風氣。」

(中時電子報)