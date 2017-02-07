去年淋病通報4455人 創歷年新高

下周就是情人節，浪漫要戴套！疾管署說，國內淋病疫情逐年上升，去年通報4455人，創下1999年有紀錄以來新高，比起去年通報的3587人，增加2成4，其中10-19歲、20-29歲增幅最多。提醒民眾，下周西洋情人節，慶祝時應落實安全性行為。

疾管署說，近5年每年淋病感染率平均增加幅度約18％，主要感染族群以20至39歲男性為主，10至19歲青少年感染率亦呈現逐年上升的趨勢。

依據監測資料顯示，2012至2016年淋病確定病例數分別為2023、2199、2622、3587、4455人，除0至9歲及60歲以上，其餘各年齡層感染率均呈現逐年上升。在幼兒部分，可能是新生兒在母親生產時感染，其餘多半性行為傳染。

除了與性行為相關，疾管署指出，抗生素的使用氾濫，也造成淋菌對抗生素的抗藥性日益增強，去年分析發現，病毒對常用口服抗生素Ciprofloxacin的抗藥性高達95％，另一種常用口服抗生素Azithromycin也已被發現產生具抗藥性菌株。建議醫師治療時採針劑抗生素注射，民眾也別害怕打針。

淋病主要影響生殖系統，男性感染後2至7天會出現尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感等症狀；女性感染後大多不會有疼痛感，症狀也不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能會造成不孕。

(中時)