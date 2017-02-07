朱立倫：釣魚台屬台灣 不得影響漁民權益

新北市長朱立倫今天表示，釣魚台是屬於台灣的，基於漁民捕魚的權利，大家希望整個東海的海域在漁業上可共同合作。相信台灣與日本在釣魚台的漁業，應可持續合作，不影響到任何漁民捕魚的權益。

日本媒體報導，日本外相岸田文雄今天上午與美國國務卿提勒森舉行電話會談，提勒森明確表示，釣魚台列嶼適用於美日安全保障條約第5條，美國有義務對日本協防。

朱立倫今天出席活動後被問到有關美日安保條約最新狀況，將釣魚台列入共同防禦的範圍，「會不會擔心新北市漁民捕魚的權益在釣魚台受到影響」。

朱立倫表示，他一再強調釣魚台是屬於台灣的，這個立場是絕不改變，基於漁民捕魚的權利，大家希望整個東海的海域，在漁業上可共同合作。

朱立倫說，相信台灣與日本在釣魚台的漁業，應該可持續合作，不影響到任何漁民捕魚的權益。1060207

(中央社)