高雄橋頭傳自焚 男子送醫急救中

（14：59更新）高雄市橋頭區大仁路，今(7)天下午1時許傳出一起自焚案。警方初步調查，自焚的33歲劉姓男子，在一家鹽燈工廠上班，早上上班時，與有親戚關係的同事發生口角爭執，他一氣下回家提一桶預備好的汽油，拿到工作的地方，在身上淋灑汽油點火自焚，瞬間燒成一團火球。

消防隊獲報到場，將火勢撲滅，他全身二度灼傷，已送往左營海軍總醫院急救。至於自焚原因還有待警方深入調查。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)