酒駕抓寶撞車 成警察手裡的天寶

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吳姓男子日前酒後開車，離譜是除酒駕外，還邊開邊抓寶，果不其然撞車，成了栽進警手裡的天寶。(劉宥廷翻攝)

53歲吳姓男子日前酒後開車，離譜是除酒駕外，還邊開車邊玩寶可夢遊戲，果不其然，未注意前方路況，擦撞停靠路邊的機車，害40歲林姓婦人倒地受傷；高市警方獲報到場，吳男渾身酒氣，酒測值為0.56毫克，酒駕抓寶被抓到警局，他也很懊悔，全案依公共危險罪送辦。

鳳山分局文山所4日晚11時獲報轄區力行路有交通事故，到場驚見小貨車擦撞停放路邊機車，警正要詢問事故原委時，就嗅出貨車駕駛吳男身上有酒味，當場測得0.56毫克酒測值，受傷的機車騎士林女則酒測值為0。

警方調查指出，吳男結束與朋友們的聚會，酒後仍執意開車返家，經過鳳山區力行路時，他突拿出手機想抓寶，並有意把車子停在路邊，疑太過專心抓寶，才正要將車停放路邊時，就因角度沒抓好，撞上停放一旁買鹽酥雞的林女機車，林女當時坐在車上，滾落地上手腳擦傷。

吳男懊悔說，都怪他酒駕還邊開邊抓寶，才會釀禍，後悔莫及。警方呼籲民眾，「醉」危險的事－開車回家；「醉」容易忘的事－安全回家；「醉」應該做的事－換個駕駛平安歸。

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(中時)