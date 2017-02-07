美用猴子測試男用避孕膠 證實安全有效
美國加利福尼亞大學(University of California)在16隻公猴上測試一款新開發的、名為Vasalgel的避孕膠，結果它們接觸到的母猴沒有一隻懷孕，顯示這個避孕膠對靈長類動物是安全的，科學家希望能在未來幾年內在人體身上進行測試。
根據BBC報導，這16隻猴子中10隻已經有子嗣，科學家在幫它們注射這個避孕膠之後，先觀察一個禮拜，再將他們放進裡面有其他可有能力懷孕的母猴的籠子裡。雖然這些猴子有發生交配行為，經過兩個生殖週期後沒有母猴懷孕。但部分公猴出現副作用，其中一隻因為輸卵管管受損所以需要動手術。
研發這個避孕膠的私人基金會Parsemus Foundattion表示，結果顯示這個膠對靈長類大致相當安全，若能獲得更多證據證明這個產品安全有效，希望能夠在幾年後在人體身上做實驗。 若能取得足夠的資金，會盡力讓更多男性能夠使用這個產品。若能上架，Vasalgel將成為幾十年來第一個出現的新男性避孕產品。
謝菲爾德大學(Uniersity of Sheffield)教授Allan Pacey，若要證實這個膠是可取代傳統輸精管結紮手術的話，科學家需要證明這個避孕膠的效果可以扭轉。
這個產品的原理是在注射到男性輸卵管後，形成一個可阻止精子通過、但其他體液仍可穿過的壁壘。科學家表示Vasalgel和輸精管結紮手術有相同的效果，但是他們希望使用者若以後仍想要生小孩，可以扭轉這個焦的效果，理論上是利用打另一劑的方式解決。這種膠無法防止性交傳染疾病如HIV等，使用者仍須要使用保險套保護自己。
(中時電子報)
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