台北士林20人持械鬥毆 警方擴大追緝

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約20人今天在台北市士林區永平街持械聚眾鬥毆，台北市政府警察局士林分局獲報到場發現嫌犯已逃逸，警方正循線擴大追查，王姓、郭姓被害人也依法提傷害告訴。

這起案件發生在清晨1時許，有民眾報案，永平街有多名滋事分子聚眾鬥毆，轄區社子派出所獲報到場後，發現嫌犯已逃逸無蹤，並將受傷的王姓、郭姓被害人送往陽明醫院治療，所幸無礙。

警方說，被害人指述，共約20名嫌犯，其中10人衝入屋內毆打行凶後逃離現場。調閱監視器後發現，這20名嫌犯分乘10部機車，從新北市蘆洲區沿重陽橋進入士林，行凶後往北投方向逃竄。

警方表示，目前已掌握部分車牌號碼，另有多部機車掩蓋車牌規避查緝，目前已擴大監視器範圍，將追緝凶嫌到案釐清案情。1060207

(中央社)