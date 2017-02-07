陸客亂入日本民宅 又站鐵軌拍照險釀禍
中國大陸旅客出國出現不當行為屢遭批評，最近日本電視台更拍到陸客在北海道無人車站附近，任意闖入民宅拍照，甚至站在鐵軌拍照，造成列車緊急停駛。
香港明報新聞網報導，「戀愛中的城市」是中國大陸2015年熱播的電影，電影曾在日本北海道函館本線的無人車站「朝里站」取景，使當地成為大陸遊客爭相造訪的景點；但大批陸客湧入也出現許多脫序行為。
報導指出，日本電視台（NTV）晨間綜藝節目「清爽早晨」最近赴當地拍攝陸客的誇張行徑。大陸遊客任意走入居民家中拍照，又有小孩朝居民家砸雪球，並把雪抹在居民窗戶上，但家長並沒有阻止。
報導提到，有日本記者看到有小孩把雪塞進郵筒裡，便隨即開口阻止，但家長竟回應「小孩子小嘛，他有點好奇」。另外，更有大陸旅客站在鐵軌上拍照，造成列車緊急停駛。
此外，有車站人員透露，今年才過1個月就發生6次危險事件，全都與大陸遊客有關。1060207
(中央社)
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