向盜壘王韓德生致敬！運動家主場改名

運動家主場將改名為「瑞奇韓德生」球場。(美聯社資料照)

以生涯累積1406盜穩居大聯盟「盜壘王」，大聯盟名人堂球星瑞奇韓德生(Rickey Henderson)的成就至今還無人能超越，為向這名縱橫壘包間的傳奇致敬，已退休他球衣的運動家，7日宣布新球季開始，他們的主場屋崙球場(Oakland Coliseum)，將更名為「瑞奇韓德生球場」。

綽號「Man of Steal」的韓德生，生涯起點從運動家起步，1979年登上大聯盟後，前6年待在運動家，除了菜鳥年，其餘5年都有50盜以上演出，1982年更狂跑130盜，寫下單季最多盜紀錄。25年間，除了打擊率2成79、上壘率4成01的成績夠水準；值得一提的是，以速度見長的他，長打率也有4成19的水準，差3轟就能完成300轟。

卡沃表示，「瑞奇韓德生是運動家史上最偉大的選手，值得讓我們將球場名字冠上他的名字，向他致敬並記住他對球隊的貢獻，」運動家將會在4月3、他們的第一場主場賽事時，完成冠名儀式；此外，他們也將7月15號定為「瑞奇韓德生日」，當天他們將送出印上韓德生名字跟「24號」背號的球衣給球迷。

這座帶給韓德生無數難忘回憶的球場，如今將要冠上他的名字，現年已58歲的他，感到相當榮幸，同時也不忘感謝球團，「我愛這裡的球隊跟球迷，並期待能為我們之後的幾年的成功，做出貢獻。」除了球場冠名，韓德生也將成為球隊總裁卡沃(David Kaval)的特別助理。

(中時電子報)