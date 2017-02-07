考試委員對年改有意見 沈富雄籲識相一點
蔡政府力推年金改革，行政部門相關改革草案預計3月底送至立法院審查，卻引發部分考試委員反彈。對此，前立委沈富雄認為考試委員應該識相一點，「他們是當事人，是奪財之恨的受害人」。
沈富雄今天接受廣播專訪談及年金改革，他認為縮小打擊面，做到民進黨政府想要的那一塊，「我覺得是有票的」。由於部分考試委員反彈蔡政府的年金改革版本，成為政府當前推動年改最大不確定因素，沈富雄則表示考試委員真的要識相一點，因為他們是當事人，是奪財之恨的受害人，「但反對改革的人舉理由非常不堪，最後贏不了」。
為了年金改革議題，沈富雄與副總統陳建仁以及林濁水三人前幾天在臉書上相互發文筆戰。據中央社報導，沈富雄今天表示要向陳建仁公開喊話，表示若陳建仁有機會應該去跟蔡英文總統講，「沈富雄講的不是沒有道理，他（沈富雄）不是要惹事的，有考慮到政府的立場」。
(中時電子報)
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