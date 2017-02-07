紀念蘇東坡誕辰980週年書畫作品聯展 徵稿開跑
「紀念東坡誕辰980週年專題書畫作品聯展」即日起至3月5日止開始向海內外徵集作品，最高獎金不僅高達1萬元人民幣，折合新台幣約為46000元，並設有眾多獎項，歡迎海內外18歲以上的詩文書畫愛好者，踴躍投稿。
北宋文豪蘇軾，既是知名的文學家、書法家，也是廣為人知的畫家，且其書畫至今仍影響著後人；因此，為紀念蘇東坡誕辰980週年、抵瓊920週年，紀念蘇東坡誕辰980週年暨登陸海南920週年系列活動組委會表示，「紀念東坡誕辰980週年專題書畫作品聯展」即日徵件活動正式開跑。
「紀念蘇東坡專題書畫作品聯展」的相關巡展活動將於5月起，分別在大陸海南儋州、廣東惠州、湖北黃岡和山東諸城等地展覽；7月上旬將在台北國父紀念館展出。另外，也將於今年「第八屆（眉州）東坡文化節」期間在四川省眉山市展出。
本次參展作品將要求以「東坡作品或懷念」、「研究東坡的作品」為主題，評獎時同等條件下將優先考慮原創內容，且開放投件多幅作品參選，不裝裱。
同時，本次活動不收取任何參展費、參評費、裝裱費等，限於人力物力，但參展作品原則上不退，獲獎及參展作品將歸主辦單位所有，以及作品的所有權、出版權、處置權歸主辦方。
此外，書畫作品（不含硬筆書法）原則上要求最大尺寸為全（138cmx68cm），豎式為宜，書體不限。參展者則需附個人簡歷照片，草書篆書等不易識別的作品，並另外附上文字內容介紹。
值得一提的是，本次評選書畫作品分為一、二、三等獎以及活動組織獎等，且該獎金最高可達1萬元人民幣，折合新台幣約為46000元，並將頒發優秀獎若干名。歡迎海內外書畫藝術家、詩文書畫愛好者（18週歲以上）均可投稿，詳情請洽中華新聞記者協會。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。