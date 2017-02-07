淋病疫情又創新高 女性年增幅比男高

疾管署7日表示，國內淋病疫情逐年上升，近5年每年感染率平均增加幅度約18%。主要感染族群以20到39歲男性為主，但女性感染率平均增加幅度高於男性。中央社記者陳偉婷攝 106年2月7日

疾管署今天表示，國內淋病疫情逐年上升，近5年每年感染率平均增加幅度約18%。主要感染族群以20到39歲男性為主，但女性感染率平均增加幅度高於男性。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料，民國101年到105年，淋病確定病例數分別為2023、2199、2622、3587、4455人。

除0至9歲及60歲以上年齡層外，其餘各年齡層感染率都呈現逐年上升趨勢，感染率每年平均增加幅度以10至19歲（27%）及20至29歲（22%）為最高。

依性別來看，近5年男女比例為14:1，但女性每年感染率平均增加幅度20%高於男性18%。

淋病是台灣第三類法定傳染病，由奈瑟氏淋病雙球菌所引起，也是全球普遍存在的性傳染疾病，病患多半是15至59歲性活躍期的男性。女性感染的症狀比起男性較不明顯，且診斷也比較困難。性接觸是最主要的傳播方式。

疾管署副署長羅一鈞表示，淋病疫情逐年上升，105年的個案數較前一年，約增加2到3成。雖然以男性感染為主，但女性個案數每年增加的比例比男性多，年輕男女性都要注意淋病。

羅一鈞也說，因抗生素的使用氾濫，造成淋菌對抗生素的抗藥性日益增強，未來可能面臨無藥可用狀態。

疾管署淋菌流行病學監測計畫105年針對收到的臨床分離菌株（1840株）進行分析，其中發現對常用口服抗生素Ciprofloxacin的抗藥性高達95%，另一種常用口服抗生素Azithromycin也已被發現產生具抗藥性菌株（37株，2%）。

羅一鈞說，建議醫師治療淋病務必選擇針劑抗生素以肌肉注射治療，不要單獨使用口服抗生素以免治療失敗。

14日是情人節，羅一鈞說，落實安全性行為才是根本之道，民眾應避免與性生活史不明的對象發生性行為、不參加轟趴及性派對，或有多重性伴侶等危險性行為、拒絕使用成癮性藥物、發生性行為時，應全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液。1060207

(中央社)