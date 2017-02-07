韓美外長重申如期在韓部署薩德
南韓外交部長官尹炳世今天上午與美國新任國務卿提勒森通電話，雙方重申如期在南韓部署終端高空防衛系統，並商定將同盟關係提升至最高水準，以有效因應北韓相關問題。
南韓聯合新聞通訊社報導，韓美雙方一致認為，在朝鮮半島部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德反導系統），只是為應對北韓威脅的自衛防禦措施，重申將在不損害其他國家利益的前提下，如期部署薩德。
南韓外交部指出，雙方認為中國為讓北韓選擇無核化發揮積極作用尤為重要，並商定為了鼓勵中方嚴格執行聯合國安理會決議等進行多方面努力。
尹炳世並強調，韓美有必要緊密合作，進行對北韓制裁和施壓，以應對北韓核飛彈威脅。
雙方再次闡明韓美同盟關係的持續穩固發展，並商討有效應對劇變的東北亞形勢方案。
就韓美外長正式會談日程，雙方就本月內盡快會晤達成共識。
據報導，這是提勒森就任美國國務卿後，韓美外長首次正式溝通。1060207
(中央社)
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