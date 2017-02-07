買一卡通 可抽五月天演唱會門票

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一卡通票證公司為行銷一卡通並回饋購卡人，民眾於2月28日前於YAHOO超級商城購買全系列一卡通票卡，就有機會抽中五月天演唱會門票。

一卡通公司共提供50張五月天樂團演唱會門票，每名中獎人可獲贈2張票券，共有25個中獎機會。

「五月天2017人生無限公司演唱會(高雄場)門票」再現搶購潮，不少絲紛尚未入袋，一卡通公司結合天團，要送出50張門票，歡迎大家來試手氣。

2月28前，於一卡通YAHOO超級商城購買全系列一卡通票卡，每一筆訂單可獲門票抽獎機會1次。

一卡通公司同時行銷SNOOPY卡，這次推出全新太空系列版面，包含3款特製紀念卡及2款不同材質的吊飾造型卡，希望擄獲收藏者的心。1060207

(中央社)