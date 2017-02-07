慶元宵 宜蘭走尪今年不競速只扛神轎
每年元宵節，台灣除了有北天燈南蜂炮外，宜蘭五結鄉還有相傳百年的走尪活動。考量保有傳統味道，今年活動取消現代走尪（扛神轎競速），保留傳統走尪（扛神轎過金火）。
走尪就是由4個人抬神轎繞境走動的傳統習俗，原本是五結鄉當地永安宮在每年元宵節的除煞祈安宗教儀式，後來變成民俗競技，扛神轎競速。
民國98年，走尪活動正式被列為無形文化資產後，五結鄉公所每年都會在鄉內利澤老街舉辦相關活動，重現老街熱絡情景。
鄉公所今天說，今年元宵走尪活動預定在10日起一連3天在利澤老街舉辦。活動首日安排有傳統平安遶境、農特產文創展、歌仔戲晚會。
考量現代走尪競賽造成傳統文化民俗略有走味，今年暫時停辦扛神轎競速比賽，只在元宵節當天下午3時，舉辦重頭戲傳統走尪過火活動，當晚將發贈燈籠，舉辦猜燈謎活動。
此外，12日上午除有彩繪虎皮活動之外，當天下午也有「尪揹某趣味競賽」和「爆尪淨新娘」。「爆尪淨新娘」活動，相傳是過去居民以鞭炮炸王公，助長神威，並鑑定新娘是否被狐狸精附身，現在演變成去除邪氣，祈求家庭平安的民俗，歡迎民眾前往欣賞參與。1060207
(中央社)
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