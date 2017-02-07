廣東醫生喚醒16年前胚胎 助婦生二孩
中國大陸廣東省中山大學第一醫院的醫生「喚醒」了16年前的胚胎，並讓46歲的母親再度懷孕並誕下男嬰。
羊城晚報今天引述中山大學第一醫院生殖醫學中心主任徐豔文說，在大陸方面實施「二孩政策」後，許多被冷凍的胚胎被解凍、復甦並植入母體。
而在這些母親中，40歲以上的高齡人群越來越多。報導提到，去年共有近千名40歲以上女性前往中山一院要求助孕，李娟是其中之一。
身患多囊卵巢綜合症的李娟2000年在丈夫的陪同下到中心做試管嬰兒，夫妻倆成功誕下一名健康男嬰。
當年4月，他們將剩餘的18個胚胎冷凍儲存起來。
徐豔文說，在「二孩政策」實施後，李娟再次來到醫學中心，在醫生的幫助下，喚醒了當年的冷凍胚胎並順利懷孕。
近日，46歲的李娟再度成功產下一名男嬰，母子平安，目前準備出院。
報導指出，中山一院從1994年開始就有冷凍胚胎技術，近期就誕生了2例沉睡超過16年的「冰寶寶」，而李娟的例子則是廣東迄今已公開報導的「最年長冰寶寶」。
報導引述李娟說，剛出生的寶寶和哥哥是同一批胚胎，從某種角度而言，兄弟倆本應是同齡人，可如今，一個是16歲的小夥子，一個是襁褓中的嬰兒。
對於冷凍了16年的胚胎的健康狀況，徐豔文說，儘管胚胎需要復甦過程，但用李娟29歲時冷凍的胚胎肯定比46歲時取卵做試管嬰兒更好。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。