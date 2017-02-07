廣東醫生喚醒16年前胚胎 助婦生二孩

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中國大陸廣東省中山大學第一醫院的醫生「喚醒」了16年前的胚胎，並讓46歲的母親再度懷孕並誕下男嬰。

羊城晚報今天引述中山大學第一醫院生殖醫學中心主任徐豔文說，在大陸方面實施「二孩政策」後，許多被冷凍的胚胎被解凍、復甦並植入母體。

而在這些母親中，40歲以上的高齡人群越來越多。報導提到，去年共有近千名40歲以上女性前往中山一院要求助孕，李娟是其中之一。

身患多囊卵巢綜合症的李娟2000年在丈夫的陪同下到中心做試管嬰兒，夫妻倆成功誕下一名健康男嬰。

當年4月，他們將剩餘的18個胚胎冷凍儲存起來。

徐豔文說，在「二孩政策」實施後，李娟再次來到醫學中心，在醫生的幫助下，喚醒了當年的冷凍胚胎並順利懷孕。

近日，46歲的李娟再度成功產下一名男嬰，母子平安，目前準備出院。

報導指出，中山一院從1994年開始就有冷凍胚胎技術，近期就誕生了2例沉睡超過16年的「冰寶寶」，而李娟的例子則是廣東迄今已公開報導的「最年長冰寶寶」。

報導引述李娟說，剛出生的寶寶和哥哥是同一批胚胎，從某種角度而言，兄弟倆本應是同齡人，可如今，一個是16歲的小夥子，一個是襁褓中的嬰兒。

對於冷凍了16年的胚胎的健康狀況，徐豔文說，儘管胚胎需要復甦過程，但用李娟29歲時冷凍的胚胎肯定比46歲時取卵做試管嬰兒更好。1060207

(中央社)