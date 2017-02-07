入冬首波寒流將到 記得幫果樹加外套

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入冬首波寒流即將到來，農委會台東區農業改良場呼籲農民，記得幫果樹加「外套」、秧苗「蓋棉被」禦寒。

台東區農業改良場表示，中央氣象局預報9日寒流南下，到13日籠罩全台灣，到時各地的氣溫都將明顯下降，是入冬以來最強的一波冷空氣。

台東場呼籲，農友務必提早做好作物防寒工作，以減少損失。水稻部分，台東水稻大多於過年前後完成插秧，應深水灌溉，避免溫差過大受害；水稻育苗場的秧苗，則以不織布或塑膠布覆蓋秧苗，於氣溫回升後再掀開。

果樹部分，應加強果實套袋，釋迦果園於迎風面每7至8行設置一面遮風網等防寒設施；香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物尤須留意，寒流過境時，可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力。對已受害果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

蔬菜、瓜果類部分，對較不耐寒之蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。

原民作物部分，小米苗期於寒流過境時，田間可灑水避免結霜；樹豆正值結莢期、台灣藜正值結穗期影響不大。

荖葉、荖花宜加強檢視設施內四周黑網，避免破損，並於迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，清晨可短暫灑水，減少葉面霜害。1060207

(中央社)