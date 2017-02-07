韓星金賢重11日退伍 短暫會粉絲

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南韓演藝經紀公司Keyeast娛樂消息人士今天透露，旗下藝人金賢重將於11日結束兵役，正式退伍。

南韓「亞洲經濟」引述Keyeast娛樂消息人士報導，金賢重將於11日正式退伍，隨後他將向粉絲們短暫問候。

金賢重曾透過個人官方網頁公開寫給粉絲們的一封信，感謝粉絲多年來不離不棄。

金賢重於2015年5月入伍，服役於陸軍30師團，退伍後擬積極準備回歸演藝圈。1060207

(中央社)