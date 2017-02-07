NBA》邁阿密這把火燒出11連勝

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熱火主控卓拉吉奇(左)攻下33分，邁阿密大軍奪得11連勝。(美聯社)

邁阿密這把火果真好旺，115比113在客場險勝灰狼，燒出11連勝佳績。

熱火在打完上半場取得14分領先優勢，但主場作戰的灰狼在第三節展開反擊，將落後分數追到5分差距，決勝節步步進逼，甚至在最後22秒逼近至只剩落後1分，可惜選秀狀元威金斯兩度出手都失手，最終灰狼只能俯首稱臣。

熱火將士用命，整場比賽投籃命中率52.3%，三分球28投15中，命中率高達53.6%，加上掌控了制空權，才能以有驚無險的拿下11連勝。

卓拉吉奇17投13中，攻下全隊最高33分，還送出9次助攻，懷特塞德19分、13籃板，麥克葛魯德15分，威特斯12分。

(中時電子報)