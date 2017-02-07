台北國際書展8日開幕
第25屆台北國際書展將於8日開展至13日，今年以「讀享時光主題館」主題式呈現台灣過往一甲子的閱讀演變史，創先例於首日下午3點起開放一般民眾購票入場，並首次每日均有「星光夜」。
書展基金會董事長趙政岷表示，今年書展共59國、621個出版社參展，攤位數1780個，較去年成長10%；各項活動場次達450場，共計684個版權交易活動，較去年成長28%。
今年書展的首度嘗試還包括成立「國際吧」，於國際書區舉辦文化活動；首設的「公民書區」集結獨立出版、獨立書店、NGO團體。同時，首次有二手書店進駐並舉辦第一次珍本拍賣會，以及首氷在書展大獎設「編輯獎」，舉辦「CEO論壇」、舉辦「國際書店論壇」及舉辦「城市閱讀節」系列。趙政岷表示，去年書展閉幕時便期許台灣成為東方的出版城市、閱讀之都，希望在閱讀翻轉之際，讓台灣的書展仍然是美好的風景。
(旺報)
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