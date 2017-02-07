不是剛住院那種！劉德華精神好 他曝：還不能坐

劉德華上月發生墜馬意外，傷勢備受矚目。（圖／達志影像）

港星鄭則仕、張兆輝探視劉德華，表示華仔聲音清楚、精神很好。（圖／達志影像）

天王劉德華（華仔）上月17日在泰國拍廣告墜馬，造成骨盆撕裂傷與肌肉拉傷，他遵照醫師建議住院，農曆年還因此在醫院度過，而華仔住院已達半個月之久，近日港星鄭則仕、張兆輝前往醫院探視，他們都表示劉德華聲音清楚、精神很好「不是剛住院那種」！

港星鄭則仕、張兆輝近日探視劉德華，兩人都透露，華仔傷勢復原良好，講話聲音清晰、精神很好「不是剛回來住院那種」，看著劉德華恢復氣色，兩人都替華仔感到開心，劉德華還託兩人向大家說放心，不過鄭則仕被問到華仔是否能坐起，他則表示：「還不行，不過也快了，放心，謝謝」。

儘管透露劉德華傷勢恢復狀況良好，鄭則仕也提到：「但也不是說不痛」，詳細狀況則要等劉德華再向大家說明。而被問到華仔是否有透露出院時間，鄭則仕則笑說：「要問醫生阿」，不過鄭則仕、張兆輝見劉德華一面，看到好友精神、氣色佳後，也都直呼放心了。

(中時電子報)