不是剛住院那種！劉德華精神好 他曝：還不能坐
天王劉德華（華仔）上月17日在泰國拍廣告墜馬，造成骨盆撕裂傷與肌肉拉傷，他遵照醫師建議住院，農曆年還因此在醫院度過，而華仔住院已達半個月之久，近日港星鄭則仕、張兆輝前往醫院探視，他們都表示劉德華聲音清楚、精神很好「不是剛住院那種」！
港星鄭則仕、張兆輝近日探視劉德華，兩人都透露，華仔傷勢復原良好，講話聲音清晰、精神很好「不是剛回來住院那種」，看著劉德華恢復氣色，兩人都替華仔感到開心，劉德華還託兩人向大家說放心，不過鄭則仕被問到華仔是否能坐起，他則表示：「還不行，不過也快了，放心，謝謝」。
儘管透露劉德華傷勢恢復狀況良好，鄭則仕也提到：「但也不是說不痛」，詳細狀況則要等劉德華再向大家說明。而被問到華仔是否有透露出院時間，鄭則仕則笑說：「要問醫生阿」，不過鄭則仕、張兆輝見劉德華一面，看到好友精神、氣色佳後，也都直呼放心了。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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