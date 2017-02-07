閃爆！趙又廷高圓圓被捕獲 眼神滿滿都是愛

趙又廷和高圓圓常被捕捉互動甜蜜的畫面。（圖／中時資料照）

趙又廷被拍到寵溺盯著高圓圓，幫對方整理頭髮。（圖／取材自關愛八卦成長協會微博）

夫妻倆常被目擊私下互動超恩愛。（圖／取材自名偵探趙五兒微博）

藝人趙又廷與高圓圓的姊弟戀在2014年修成正果，婚姻生活幸福美滿，不時在機場、街頭就會被目擊互動甜蜜，近日有網友在東京捕獲小倆口，儘管兩人沒任何刻意放閃的舉止，但光看他們有愛的眼神，就讓大批網友直呼甜炸了！

微博「關愛八卦成長協會」近日貼出網友在東京巧遇趙又廷和高圓圓的照片，只見兩人一身輕便出外購物，在櫃檯前等待結帳時，趙又廷出手幫梳著丸子頭的愛妻整理頭髮，而最讓大家融化的是，趙又廷用充滿寵溺的眼神直盯高圓圓，令眾網友直呼「又是寵妻界代表之一」、「眼神滿滿都是愛阿」，散發粉紅泡泡氛圍，甜蜜指數破表。

而趙又廷近日在熱播劇《三生三世十里桃花》和楊冪上演虐心戀，劇中深情浪漫的樣子擄獲許多粉絲心，更登上微博熱搜榜冠軍，讓很多本來不看好他飾演「夜華」的劇迷改觀，成為大家心中新一代的男神。

(中時電子報)