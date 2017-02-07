乏人問津！行政執行署拍賣直升機四度流標

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行政執行署台北分署今舉行拍賣會，但連同中興航空的直升機在內等不動產均無人投標，投標箱空空如也。(蕭博文攝)

行政執行署台北分署為追討中興航空欠稅，今第四度拍賣查封的川崎重工業出產的直升機，因無人投標而四度流標。

此外，新象基金會創辦人許博允妻子積欠綜合所得稅400萬元，台北分署今拍賣許名下的松山區土地一筆，也因無人投標流標。

(中時)