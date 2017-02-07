韓親信門 高英泰否認與崔順實姐弟戀
南韓總統朴槿惠親信干政事件主犯崔順實的審判，6日在首爾中央地方法院開庭，The Blue K公司前理事長高英泰以證人身份出庭，駁斥崔順實辯護律師所稱與崔順實姐弟戀傳聞。
南韓「朝鮮日報」今天在社會版頭條報導指出，總統親信干政事件被媒體曝光之後，高英泰以證人身份、崔順實以犯罪嫌疑人身份於6日在法庭首次見面。
據報導，崔順實與高英泰在法庭上針鋒相對，崔順實指控高英泰是無法利用金融機構的「信用不良者」及「麻藥前科犯」。高英泰則痛批「崔順實的辯護律師團硬將憲法法院正在審理的總統彈劾案，胡扯成因為我高英泰與崔順實不倫戀情而曝光的事件，身為總統的辯護律師團，竟能在神聖的法庭說出這種侮蔑人格的話，簡直令人嘆息。」
昨晚10時40分許，在接受近8個小時的審問之後，高英泰走出法院，面對記者提問「對於與崔順實存在不正當男女關係的傳聞作何感想？」他表示，「這樣的傳聞很令人反感。」
報導指出，高英泰現年41歲，身材魁梧、長相英俊，曾以南韓擊劍隊國手身分出征曼谷亞運會並拿下擊劍金牌。高英泰為了賺大錢，放棄運動員生活，曾經在午夜牛郎夜店上班。
南韓媒體報導，高英泰和大他20歲的崔順實於2006年相識，因崔順實的關係，高英泰於2008年跨足時尚界、創立配件品牌Villomillo，朴槿惠2013年曾在公開場合持有此一公司旗下手提包，而使得品牌聲名大噪。1060207
(中央社)
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