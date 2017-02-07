細膩肢體語言 雲門2優雅舞姿超讚
雲門2從今天起在新加坡濱海藝術中心展開為期兩天精彩舞蹈，台灣兩位編舞家鄭宗龍、黃翊以及雲門2舞者將獻上3支舞碼，透過優雅舞姿，展現細膩的肢體語言。
濱海藝術中心表示，雲門2這次將帶來「流魚」」、「牆」、「來」舞碼。「流魚」主要是以快速的群舞交織流動，展現多重旋鈕重疊，層次豐富的影像和細膩的肢体結合；「牆」則是在舞者無止盡的弦樂聲中，透過不同的動作語彙，以飽滿節奏和燈光變化，製造牆在真實與虛擬之間的對比，在舞台上爆發出震撼力量。
「來」舞碼充滿土地溫情的庶民色彩，從民間信仰切入，結合現代和西方與台灣在地文化，創造出新穎的舞蹈。
雲門2藝術總監暨編舞家鄭宗龍受訪表示，很榮幸為新加坡觀眾帶來3部風格截然不同的作品，分享台灣青年創作者和表演者的創意與舞蹈能量，藉此機會和來自不同國家與文化的朋友溝通，希望舞蹈開啟更多的對話與交流。
雲門2由雲門舞集創辦人林懷民創立於1999年，舞團以培育編舞家、舞者和培養多元觀眾為目標，廣邀傑出的編舞家為舞團編作，表現出風格迥異的豐富舞碼。
雲門2從2012年起即受邀到美國、德國、中國大陸、英國等地巡演，獲高度好評。濱海藝術中心強調，有興趣民眾可透過網址http://www.esplanade.com/huayi查詢節目詳情。1060207
(中央社)
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