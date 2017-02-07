台灣燈會遊北港 警方交通疏導說分明
台灣燈會北港燈區今天率先啟燈，北港警分局交通疏導懶人包說分明，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具，若要開車自行前往，請注意停車指引。
雲林縣警察局北港分局指出，今天起至19日，台灣燈會北港燈區在觀光大橋、水道頭、巷弄3個燈區展燈，11日適逢元宵節，因應人潮車流採取疏導管制措施，並在朝天宮行政大樓設置前進指揮所。
北港警分局指出，水道頭燈區管制範圍，東至防汛道路（東興街及民生路之間，含道路）；南至民生路（益安路與防汛道路間，含道路，不含益安路與民生路口；北至東興街（水源街與防汛道路間，不含道路）。
水道頭燈區管制時間，7日至19日每天24小時；將在各管制路口設置交通錐、紐澤西護欄等器材分隔，嚴禁各種車輛（含自行車）進入與通行，以確保賞燈民眾步行安全。
巷弄燈區管制範圍，東至中山路（仁和路至民生間，含道路）；西至義民路（民主路至民生路間，不含道路）；南至民生路（義民路至防汛道路間，含道路）、中山南路21巷公有停車場出入口至中山路間。
北至民主路及中正路（義民路與仁和路間，含道路）、信義路（中山路至益安路間，含道路）、東興街（水源街至防汛道路間，含道路）；嚴禁各種車輛（含自行車）進入與通行，以確保賞燈民眾步行安全。
北港燈區禁止臨時停車路段，博愛路（民主路與光明路間）、民榮路（民主路與旌義街間）、旌義街（民榮街與博愛路間）、共和街、安和街、中華路（博愛路與中山路間）。管制時間7日至19日，平日週一至週四下午2時至晚間12時，假日週五至週日上午10時至晚間12時。
北港警分局建議，燈會接駁有台鐵、高鐵、公車、賞燈專車，請以軌道運輸為主，長途搭高鐵、短途搭台鐵，搭乘接駁車到達燈區；虎尾主燈區和北港燈區相關交通訊息，請上網「2017台灣燈會」網站查詢。1060207
(中央社)
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