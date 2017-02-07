許厝學童遷校TdGA反升 蛋是主因

我要評比

國健署今天召開專家學者討論會議，會議中根據成大教授李俊璋的研究認為，許厝分校學童遷回本校後，尿液中氯乙烯（VCM）的代謝物硫代二乙酸（TdGA）數值比在分校時高，與攝取蛋類有明顯相關。

衛福部國民健康署跟行政院環境保護署等相關單位，今天召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議。1060207

(中央社)