iBike進駐霧峰 議員批租賃站嚴重不足

我要評比

台中市市議員張芬郁(中)下午到霧峰區公所前了解iBiKe租賃站設置情況。(林欣儀攝)

經地方民代極力爭取，iBike進駐台中市霧峰區！目前規劃的三處租賃站已啟用，但市議員張芬郁7日下午前往勘查，認為數量太少、不符實際需求，要求增設站點。市府交通局則強調，租賃站設置有一定規範，未來會再尋覓合適地點設置。

「終於等到了！」看到iBiKe租賃站完工啟用，不少網友在社群網站臉書留言、表示興奮。交通局指出，目前規劃的三處租賃站分別為霧峰農工、霧峰區公所與立法院中部辦公室，結合大里規劃的19站，總計22站將陸續完工啟用。

張芬郁表示，霧峰區景點多，包括霧峰林家、省諮議會與九二一地震園區、亞洲大學、現代美術館等，亟需利用iBiKe進行串連，帶動觀光發展，但租賃站只有三處，可說是嚴重不足。

交通局指出，iBiKe租賃站的設置有一定規範，需要4米寬、長25公尺以上的人行道，才能一次裝設15個停車柱，而考量土地取得、電力供應與網路效應等問題，站與站間的距離也需要考慮，近年來在霧峰區尋找土地，但難度很高。

(中時)