民進黨總統想不出陸滿意論述？林濁水槓老沈
蔡政府上任以來排拒公開承認一中原則，前立委沈富雄今日受訪直言，不太相信現任或未來民進黨總統能夠講出任何論述讓北京滿意。林濁水聽聞立刻在臉書回嗆，「沈醫師，建議你加上這一句：共產黨和國民黨想不出台灣人民滿意的論述，而國民黨的一中各表也只會惹北京生氣。」
總統蔡英文日前參加台商春節聯誼活動，提到下半年是「新政策」宣示的好時機。但沈富雄認為，兩岸經過9個月的交手，別說「九二共識」，連「一中」兩個字，北京認為我方一定要默認，或以別的形式承認，但用另一種方式承認很難。柯文哲的「兩岸一家親」都不通了，「現在甚至只講中華民國憲法恐怕也不夠。」
沈富雄建議電視台懸賞，只要有人能想出來就發獎金100萬，但他覺得這太不容易了，因為排拒公開承認一中原則，是民進黨的命根，如果隨便退讓，票大概跑掉一大半。
(中時電子報)
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