寒流來襲 疾管署副署長：流感疫情恐上升

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寒流將來襲，小心流感疫情！疾病管制署指出，前兩周新增16例流感重症個案，3例確認重症死亡，流感疫情雖然稍微趨緩，不過強烈大陸冷氣團周四來襲，加上近來元宵燈會陸續展開，流感疫情恐些微回升，提醒民眾注意保暖，到人多處要戴口罩。

疾管署副署長羅一鈞說，目前流感疫情仍處於流行期，預計2月底、3月初才會脫離，今年春節期間除夕到初五類流感就診人次2萬4900人，與預估的2萬5000人左右差不多，以單日就診人次最高的初二來看，6200人次比去年減少約6成。

據統計，前2周我國新增16例流感併發重症，3例確定重症死亡，本季累積298例重症，42例重症死亡，感染的病毒型別多為H3N2，與疫苗株吻合。

羅一鈞說，周四起強烈大陸冷氣團來襲，不排除流感疫情會略微上升，提醒民眾注意。

(中時)