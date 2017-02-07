涉造藝文界黑名單 南韓前文化部長遭訴

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南韓特別檢察官辦公室發言人今天表示，特別檢察官已依濫權與偽證罪，起訴前文化部長趙允旋及總統朴槿惠一名首席幕僚。趙允旋被控擬訂文藝界批評元首的黑名單。

路透社報導，趙允旋（Cho Yoon-sun）上月成為首名被捕的朴槿惠政府成員，她被捕後旋即辭去文化部長職務。

特檢發言人李圭(吉吉)（Lee Kyu-chul）今天還指出，一位朴槿惠的前任幕僚長也同遭起訴。南韓特別檢察官辦公室負責偵辦導致朴槿惠去年12月遭國會彈劾的貪瀆醜聞。1060207

(中央社)