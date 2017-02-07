韓女吃霸王餐 飆罵警有病遭起訴

韓國籍金姓女子在基隆市1家早餐店消費後卻不願付帳，警方到場時，還以中文辱罵警員髒話，甚至飆罵「你這個台灣人有病啊」。基隆地檢署今天偵查終結，依詐欺罪等起訴。

起訴書指出，30多歲金姓女子1月7日上午7時多，前往基隆市義一路1家複合式餐廳用餐，消費金額為新台幣290元。

金姓女子用餐後，沒付帳就離去，店家王姓老闆上前要求付款，金姓女子雙手一攤表示沒錢；警員到場時，金姓女子還以流利中文辱罵警員髒話及「你這個台灣人有病啦」。

店家受訪表示，金姓女子5年多來曾多次吃霸王餐，不少受害店家覺得麻煩，不想跑法院才不追究，提告是不想再有店家受害。1060207

(中央社)