遭豐臣秀吉流放 戰國大名高山右近獲教廷宣福

今日於大阪舉行的高山右近宣福禮。（圖/日本天主教會直播影片）

日本戰國晚期著名的天主教大名高山右近，在豐臣秀吉宣布禁教令不願屈服，遭其流放至菲律賓呂宋島，如今獲得梵蒂岡（Vatican）追封，在大阪進行宣福禮（Beatification）追封他為僅次於聖人的真福者，由教廷的安日洛·阿馬托樞機主教（Angelo Amato）宣讀教宗旨意，現場湧入上萬名信徒為其祈福。

據日本產經新聞報導，戰國末期著名吉利支丹大名（早年日本稱天主教為吉利支丹）的高山右近，出生於天文21年（1552年）的高山右近，父親是畿內大名三好長慶手下的一名領主，12歲時接受天主教洗禮、教名為「Juste」，後陸續成為織田信長和豐臣秀吉手下一名大將，並受封6萬石的領地。因不願放棄信仰，違背其主豐臣秀吉的伴天連追放令，失去領地並遭流放，後於慶長19年（1614年）更因德川家康的禁教令，被流放至菲律賓、並於隔年病死在當地。近年來在日本天主教主教會議（Catholic Bishops Conference of Japan）的申請和努力之下，於去年1月份獲得梵蒂岡批准，同意為高山右近進行追封。

日本戰國時代大名高山右近，獲得梵蒂岡宣福為真福者。（圖/日本天主教主教會議官網）

矗立於日本高槻城前的高山右近雕像。（圖/維基百科）

日本於1549年傳入天主教，由知名的耶穌會士沙勿略（San Francisco Javier）從九州鹿兒島引入，透過建立學校、引入新奇技術，以及帶入火槍製造技術的方式，逐漸擴大其傳教範圍至九州、中國和近畿地區，不僅底層人民改信，也吸引不少大名和武士改宗，包含豐臣秀吉的軍師黑田官兵衛、他的親信小西行長、曾經的「九州霸主」大友宗麟都改宗天主教。但好景不常，在擔心天主教勢力過大、以及佛僧的抗議下，秀吉下令驅逐境內所有外籍傳教士，並要求武士放棄信仰，其繼承者德川家康更在一統天下後查禁天主教，造成眾多殉教者和教案。

經歷禁教和迫害近300年後，明治維新後的日本重新開放天主教傳教，如今已經有16個教區，而日本也於1960年出現首名日籍的樞機主教土井辰雄。梵蒂岡曾在1627年宣福在豐田秀吉時代遭處決的26名天主教徒，並在1862年正式將26人列聖，併稱為「日本二十六聖人」；如今亦獲得宣福的高山右近，未來日本天主教會亦將嘗試將高山右近列聖。

(中時電子報)