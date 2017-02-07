南投慶客家天穿日 舞蹈戲劇呈現文化

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全國客家日「樂遊南投慶天穿」12日在埔里鎮小埔社客家文化園區登場，透過戲劇演出，讓民眾了解客家文化。

南投縣政府文化局12日上午8時起，在埔里鎮廣成里眉原路「小埔社客家文化園區」舉辦「全國客家日，樂遊南投慶天穿」活動，文化局今天宣傳，並進行大會舞團練暨新春團拜，活動日有藝文團隊演出、展售市集、闖關遊戲等精彩活動，邀民眾共襄盛舉。

文化局表示，「全國客家日」是每年農曆正月20日「天穿日」，也是客家人傳統小過年。客家族群感念女媧煉石補天、解救蒼生，於是製作甜粄或炸年糕祭祀，並歡唱歌舞慶祝，同時顯示客家族群尊重自然生息、提倡守護環保愛地球的概念。

文化局表示，活動邀民眾用客家音樂、舞步、特色服飾共同進行「踩街健行同樂會」，並以「全民共舞慶天穿」來響應全國客家日，現場也準備象徵五色石的五色粄，邀民眾親手體驗補天，以發揚傳統客家文化、宣傳環保概念。

文化局表示，邀請客家委員會輔導的藝文團隊「姍姍舞藝坊」演出，透過舞蹈戲劇，讓民眾認識客家文化，適合親子觀賞，會場市集展售客庄特色產品、原住民文創產品、埔里在地物產，另有創意粢粑DIY、母語闖天關、歡慶客庄嘉年華等精彩活動。1060207

(中央社)