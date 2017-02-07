9旬嬤氣喘苦40年 治療後享受深呼吸

97歲阿嬤因怕被笑「黑估」不願就醫，40多年來飽受氣喘所苦，日前因幾乎無法換氣險些昏迷，家人陪同就醫後，經陽壓呼吸器及噴劑治療後，阿嬤開心說「深呼吸的感覺真好」。圖非當事人。中央社記者趙麗妍攝 106年2月7日

97歲阿嬤因怕被笑「黑估」不願就醫，40多年來飽受氣喘所苦，日前因幾乎無法換氣險些昏迷，家人陪同就醫後，經陽壓呼吸器及噴劑治療後，阿嬤開心說「深呼吸的感覺真好」。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，傳統老一輩民眾因怕被笑「黑估」，即便有氣喘的毛病也都忌諱求醫。多年來，阿嬤因沒有好好控制氣喘，導致肺部細支氣管硬化，感冒時走路還會出現喘鳴聲，嚴重影響生活品質。

這次阿嬤因呼吸衰竭險些昏迷，起初還不想住院，經家人勸說，終於願意赴院治療。醫療團隊尊重家屬不插管的決定，改以陽壓呼吸器加上氣喘類固醇噴劑治療，治療成功後，阿嬤可自行步行出院。

黃建文說，氣喘是一種過敏性呼吸道疾病，若不經適當治療，症狀會反覆出現，只要依照醫囑控制症狀，都能享受有品質的生活。

醫師指出，氣喘一點也不可怕，患者可藉由吸入型類固醇治療，但許多人擔心使用類固醇會上癮或造成月亮臉、身軀肥胖等副作用而自行停藥。

黃建文表示，僅有口服或打針的類固醇才會引起全身性副作用，且通常低劑量的吸入型類固醇，因吸入後直接用於呼吸道，僅少量被身體吸收，所以很少形成全身性併發症，不過當患者病情進展至急性呼吸衰竭時，就應選擇氣管內插管治療。

黃建文建議，氣喘患者應長期到門診追蹤治療，千萬不能因症狀輕微而忽視控制氣喘的重要，本週寒流即將來襲，支氣管受冷空氣刺激，氣喘容易發作，提醒民眾注意。1060207

(中央社)