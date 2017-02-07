走進古隧道 六龜十八羅漢山4月起開放

景觀特殊位在高雄市六龜區的十八羅漢山自然保護區，4月將開放民眾參觀，不過每天有遊客總量管制，且進入隧道也會被要求戴安全帽；如果要進入古隧道則要到6月才能串聯。

六龜十八羅漢山有「小桂林」之稱，可見其優美的自然風光，特別的是自然保護區內舊184縣道上6條日治時代就興建的古隧道，因為道路崎嶇難行，國民政府改闢建台27線取代，古隧道便走入歷史，不對外開放。

十八羅漢山自然保護區的火炎山，陡峭岩壁是特殊地質景觀，與大霸尖山、龜山島同列為國家及特殊地景。中央政府在1992年劃設「十八羅漢山國有林自然保護區」，2006年再核定為「十八羅漢山自然保護區」。

茂林國家風景區管理處與林務局合作並整建遊客服務區等，預計4月要開放遊客申請入山，探訪十八羅漢山；如果要進入古隧道則要到6月才能串聯。

茂管處說，目前正緊鑼密鼓辦理營運前置作業；遊憩區分3區，有咖啡冷飲區、季節農產區、農特產及特產伴手禮區等。

茂管處說隧道工程方面要6月底才能串聯4至6號隧道，106年底完成由十八羅漢山北側入口進入，經由新設地景橋梁聯結南側高臺地，南北串連以連結河川兩岸的活動空間，提供遊客更佳的視野欣賞河谷、風化岩及山景等生態景觀。1060207

(中央社)