香港金像獎公布入圍名單

我要評比

第36屆香港金像獎今天公布入圍名單，「七月與安生」、「寒戰II」和「美人魚」獲得多項提名。

據公布，以上3部電影連同勵志片「點五步」和警匪片「樹大招風」將會爭奪最佳電影。

人圍最佳導演的有黃進（「一念無明」）、曾國祥（「七月與安生」）、杜琪峰（「三人行」）、周星馳（「美人魚」），以及許學文、歐文傑、黃偉傑（「樹大招風」）。

入圍最佳女主角的有「七月與安生」的周冬雨和馬思純、「幸運是我」的惠英紅、「北京遇上西雅圖之不二情書」的湯唯、「大手牽小手」的鮑起靜。

競逐最佳男主角的有「寒戰II」的梁家輝、「一念無名」的余文樂、「樹大招風」的任賢齊和林家棟、「脫皮爸爸」的吳鎮宇。

另外，入圍兩岸最佳華語電影的有「一路順風」、「火鍋英雄」、「再見瓦城」、「老炮兒」、「我不是潘金蓮」。

「七月與安生」改編自女作家安妮寶貝的同名短篇小說，講述兩名從13歲開始就相識的女孩─七月與安生─的成長、情感經歷。

這部電影的女角馬思純及周冬雨已獲得第53屆金馬獎最佳女主角獎。1060207

(中央社)